Amigo de infância está entre os adolescentes investigados por estupro coletivo contra jovem em Minas

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais deu início formal aos depoimentos dos quatro adolescentes suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos, ocorrido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso, que corre sob estrito sigilo de Justiça devido à idade dos envolvidos, ganhou contornos de profunda quebra de confiança após a revelação de que um dos principais investigados é amigo de infância da vítima. O crime aconteceu na última sexta-feira (12), no bairro Arvoredo, e está sendo minuciosamente apurado pelas autoridades locais.

O episódio violento aconteceu durante um churrasco realizado na própria residência da adolescente. De acordo com o relato formalizado pela vítima, ela perdeu subitamente a consciência no decorrer do evento, o que levanta a forte suspeita policial de que alguma substância entorpecente ou dopante tenha sido sorrateiramente introduzida em sua bebida. A jovem relatou ter despertado horas mais tarde, desorientada, completamente despida e apresentando diversos hematomas e arranhões pelo corpo, momento em que compreendeu ter sido alvo de violência sexual.

Em depoimento emocionante concedido à TV Globo Minas, a adolescente externou o impacto psicológico da agressão cometida por pessoas de seu convívio íntimo:

“Fui traída pelos meus amigos”

O sentimento de desolação e vulnerabilidade fez com que a adolescente, inicialmente paralisada pelo choque e pelo constrangimento, demorasse algumas horas para conseguir relatar o ocorrido à sua mãe. Após o desabafo familiar, a Polícia Militar foi prontamente acionada. A gravidade da denúncia foi respaldada por mensagens de texto enviadas pelo próprio amigo de infância logo após os abusos. Nos registros digitais entregues à investigação, o rapaz reconhece explicitamente a gravidade de suas ações, pede desculpas e confessa ter participado do ato coletivo antes de deixar a residência.

Diante das evidências físicas, a jovem foi encaminhada à Maternidade Municipal de Contagem, onde passou por exames médicos periciais indispensáveis para a comprovação material do crime e para receber os primeiros protocolos de profilaxia médica. Atualmente, os familiares concentram esforços na busca por suporte psicológico especializado, descrevendo o estado emocional da menina como de profundo abalo e trauma.

Enquadramento legal e medidas socioeducativas

No âmbito jurídico, por possuírem idade inferior a 18 anos, os quatro suspeitos não respondem criminalmente conforme o Código Penal aplicado aos adultos. Caso as responsabilidades e participações individuais sejam devidamente comprovadas ao término do inquérito instaurado pela Polícia Civil, a conduta dos jovens será tipificada como ato infracional análogo ao crime de estupro. Consequentemente, eles estarão sujeitos às sanções e medidas socioeducativas estipuladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que podem incluir a internação em estabelecimento socioeducativo.

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