Apagão na Grande SP: mais de 28 mil imóveis ainda estão sem energia

247 - Sete dias depois da ventania associada a um ciclone extratropical formado no Sul do país, a região metropolitana de São Paulo ainda registra mais de 28 mil imóveis sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (16), segundo o Metrópoles. A capital paulista aparece como o ponto mais atingido, com 23.873 domicílios no escuro.

Números voltaram a subir e prazo prometido não foi cumprido

Ao longo da segunda-feira (15), o cenário de atendimento voltou a oscilar. Pela manhã, eram 26 mil imóveis ainda sem energia; mais tarde, o total subiu e chegou a 50 mil clientes sem luz, indicando que novas falhas foram registradas enquanto equipes trabalhavam em reparos.

A persistência do apagão ocorre apesar de a Enel ter informado anteriormente que restabeleceria o fornecimento até o fim do domingo (14). Além disso, a Justiça determinou que a concessionária normalizasse a situação imediatamente, com previsão de multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento.

Do pico de 2 milhões sem luz à lenta recomposição do serviço

O apagão ganhou escala na quarta-feira (10), quando a falta de energia atingiu mais de 2 milhões de imóveis na capital e na região metropolitana. Na sexta-feira (12), mais de 800 mil imóveis seguiam sem eletricidade. No sábado (13), foram registrados mais de 470 mil desligamentos, número que caiu para cerca de 160 mil no domingo (14) — ainda assim, sem resolver totalmente o problema.

Os efeitos do vendaval se estenderam para além da rede elétrica, com relatos de queda de árvores, cancelamentos de voos e transtornos em diferentes pontos da cidade e da Grande SP.

Falta de água também foi registrada em bairros afetados

A interrupção de energia também impactou o abastecimento em áreas que ficaram sem água. Segundo a Sabesp, a ausência de eletricidade compromete o funcionamento do sistema necessário para levar água às residências.

O que diz a Enel sobre a oscilação dos desligamentos

Em nota, a Enel afirmou que o total de clientes sem energia pode variar ao longo do dia, porque o cenário muda conforme o trabalho de recomposição avança e novas ocorrências surgem. A concessionária declarou: “Enquanto equipes restabelecem o fornecimento em alguns pontos, novas ocorrências podem ser registradas em outros trechos da rede, seja por fatores climáticos, objetos arremessados sobre a rede (pipa, galhos, entre outros), acionamento de proteções automáticas ou manobras técnicas necessárias para a execução dos reparos. Por isso, o total de clientes impactados oscila constantemente”.