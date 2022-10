"Apoiar quem tem discurso racista, machista e homofóbico não é ser social democrata", diz Gabriel Chalita sobre Garcia

Apoie o 247

247 - O ex-secretário de Educação de São Paulo Gabriel Chalita criticou o governador Rodrigo Garcia (PSDB) por ter declarado apoio incondicional à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e à eleição do candidato Tarcisio Freitas (Rep) ao governo paulista.

"Rodrigo Garcia desrespeita a história do PSDB ao apoiar quem não tem compromisso com a democracia nem com os direitos básicos da pessoa humana. Apoiar quem tem discurso racista, machista, homofóbico entre outros não é ser social democrata", escreveu Chalita pelo Twitter.

"Tristes os que não têm compromisso com a história, que fingem não ver, que por ódio ou por "verdades inventadas" abraçam bandeiras incorretas. Que falta faz o espírito democrático de Franco Montoro e a inegociável coerência de Mário Covas. Que falta faz o PSDB de ontem...", acrescentou o ex-secretário.

