Roberto Freire: Garcia nunca foi do PSDB e desmoraliza democracia com apoio a Bolsonaro

247 - O presidente do Cidadania, Roberto Freire, que esteve na coligação ao lado dos tucanos e do MDB em apoio à candidatura de Simone Tebet a presidente no primeiro turno, criticou o candidato derrotado do PSDB ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, pelo apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo do estado e a Jair Bolsonaro (PL) a presidente .

Freire, que declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) contra Bolsonaro no segundo turno , afirmou sobre Garcia, nas redes sociais, que “esse rapaz desmoraliza a democracia. Nunca foi PSDB. Poderia sair do partido e assumir sua posição política sem vergonha”.

Esse rapaz desmoraliza a democracia. Nunca foi PSDB. Poderia sair do partido e assumir sua posição política sem vergonha. — Roberto Freire (@freire_roberto) October 4, 2022

“O senhor Rodrigo Garcia não respeitou o PSDB que não se reuniu e nada decidiu e já se entregou ao protofascista Bolsonaro. Penso que os tucanos social-democratas devem convida-lo a sair do PSDB em respeito a sua própria história”, continuou.

O senhor Rodrigo Garcia não respeitou o PSDB que não se reuniu e nada decidiu e já se entregou ao protofascista Bolsonaro. Penso que os tucanos social-democratas devem convida-lo a sair do PSDB em respeito a sua própria história. — Roberto Freire (@freire_roberto) October 4, 2022

Ele ainda disse, em outras publicações, que “o senhor Rodrigo Garcia está querendo enterrar o PSDB. Urge o pedido para que saia imediatamente do Partido” e, respondendo sobre uma possível fusão com o partido tucano, que “fusão com os rodrigos garcias é impossível. O fascismo não pode passar!”

A Executiva Nacional do PSDB, na tarde desta terça feira, decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados no 2° turno das eleições presidenciais.

