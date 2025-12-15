Aprovação da gestão Nunes chega a 64,6% da população - maior nível da história

247 - A gestão do prefeito Ricardo Nunes atingiu em dezembro de 2025 o mais alto índice de aprovação desde o início da série histórica, alcançando 64,6% dos eleitores da cidade de São Paulo. O resultado consolida uma trajetória de crescimento gradual ao longo do ano e aponta para uma avaliação majoritariamente favorável da administração municipal entre os paulistanos.

Os dados fazem parte de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, realizado entre os dias 4 e 8 de dezembro de 2025, com 1.250 entrevistados na capital paulista. De acordo com o instituto, a pesquisa avaliou tanto a percepção geral da população sobre a administração municipal quanto a aprovação direta do desempenho do prefeito, com margem de erro de aproximadamente 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95% .

Além do índice global de aprovação, o estudo mostra que a avaliação positiva da gestão — soma das respostas “ótima” e “boa” — alcançou 48,6% dos entrevistados. Outros 26,6% classificaram a administração como “regular”, enquanto as avaliações negativas (“ruim” e “péssima”) totalizaram 23%. Apenas 1,8% não souberam ou preferiram não opinar.

O comparativo com levantamentos anteriores ao longo de 2025 evidencia uma evolução constante da aprovação do prefeito. Em março, o índice era de 59,9%, subindo para 62,2% em agosto, 63% em outubro e atingindo o atual patamar histórico em dezembro. No mesmo período, a taxa de desaprovação recuou de 36,2% para 32,8%, indicando redução consistente da rejeição.