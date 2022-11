Atirador de escolas em Aracruz usou armas do pai, policial militar, no ataque

Em uma rede social, o pai do atirador compartilhou certa vez uma imagem do livro "Minha Luta", escrito em 1923 por Adolf Hitler, no qual o ditador descreve seus ideais antissemitas edit

247 - O atirador que invadiu duas escolas em Aracruz, Espírito Santo, nesta sexta-feira (25) em um ataque que deixou três pessoas mortas e outras 11 feridas usou as armas do pai e o caro da mãe no atentado.

Segundo o UOL, a polícia informou que o atirador planejou o ataque por dois anos.

O autor dos disparos tem 16 anos e usou duas armas do pai, um tenente da Polícia Militar, no atentado. Uma das armas era uma pistola da corporação. A outra, um revólver particular. O veículo usado no crime, um Renault Duster com as placas cobertas, pertence à mãe, uma professora aposentada de uma das escolas que foram alvo do atirador.

O pai do atirador compartilhou certa vez em rede social uma imagem do livro "Minha Luta" (ou "Mein Kampf, em alemão), escrito em 1923 por Adolf Hitler, no qual o ditador descreve pela primeira vez seus ideais antissemitas. Fazer apologia ao nazismo é crime e a venda e a circulação da obra chega a ser proibida em algumas cidades do país, como ocorre no Rio de Janeiro.

