Ato no MPF homenageia Tenório Jr., músico brasileiro morto pela ditadura argentina

247 - Um ato em memória do pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior será realizado na quarta-feira (25), às 16h, na sede do Ministério Público Federal (MPF) da 2ª Região, no Rio de Janeiro (RJ). A cerimônia marca os 50 anos do desaparecimento e morte do músico brasileiro na Argentina.

De acordo com informações do Ministério Público Federal, o evento contará com a entrega de objetos pessoais que estavam com Tenório Jr. no momento do desaparecimento. Os itens serão repassados a filhos e netos do artista.

A iniciativa é organizada pela Comissão de Mortos e Desaparecidos e pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro. A programação inclui a participação de familiares, representantes de entidades ligadas à memória e procuradores da República que atuam em temas de justiça de transição.

Trajetória e desaparecimento

Reconhecido como um dos principais nomes do samba-jazz, Tenório Jr. atuou ao lado de artistas como Milton Nascimento e Gal Costa. Ele é autor do álbum "Embalo" e se destacava na cena musical brasileira nos anos 1970.

O músico desapareceu em março de 1976, em Buenos Aires, durante uma turnê com Vinícius de Moraes e Toquinho. Segundo registros, ele deixou o hotel onde estava hospedado para comprar um lanche e não retornou.

O caso é apontado como um dos episódios relacionados à Operação Condor, ação coordenada entre regimes autoritários de extrema-direita da América Latina, apoiados pelos Estados Unidos. A morte de Tenório Jr. tornou-se um símbolo da repressão política no período.