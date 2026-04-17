Benedita apresenta candidatura ao Senado e faz indicação para primeiro suplente

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) confirmou sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro e anunciou a indicação de Manoel Severino dos Santos como primeiro suplente. Conforme os bastidores, a formalização ocorreu por meio de documento enviado às instâncias nacionais do Partido dos Trabalhadores, no qual a parlamentar também detalhou sua trajetória e os objetivos da candidatura. O documento foi encaminhado à presidência do PT e ao Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) Nacional. No texto, Benedita apresenta a composição da chapa e destaca a experiência política do suplente, além de reforçar sua ligação histórica com o partido.

Ao justificar sua candidatura, a deputada ressaltou o compromisso com pautas sociais e com a ampliação de direitos. “Carrego, em cada espaço que ocupei, o compromisso de ampliar direitos, combater as desigualdades e fortalecer a participação política daqueles e daquelas que, por muito tempo, foram mantidos à margem das decisões. É com esse mesmo espírito que apresento minha candidatura ao Senado”, escreveu.

Benedita também destacou a trajetória de Manoel Severino, que já atuou como secretário de Articulação Política durante sua passagem pelo governo do estado e é um dos fundadores do PT. “Companheiro de trajetória e de caminhada política, que esteve ao meu lado em todas as lutas travadas em defesa da democracia, da justiça social, dos direitos do povo trabalhador e do fortalecimento do nosso partido. Sua história de compromisso, lealdade e militância o credencia para compor essa missão coletiva, com profunda identidade com os princípios e valores que orientam nossa caminhada”, afirmou.

No documento encaminhado à direção partidária, a parlamentar formalizou a escolha do suplente e reafirmou sua trajetória política. “Dirijo-me a esta instância partidária para formalizar a indicação de primeiro suplente para minha candidatura ao Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. Sou fundadora do Partido dos Trabalhadores e tenho minha trajetória política profundamente vinculada à construção deste partido, à defesa da democracia e à luta por justiça social em nosso país”, declarou.

Benedita ainda reforçou sua origem política e os grupos sociais que orientam sua atuação. “Minha caminhada nasceu do compromisso com o povo trabalhador, com as mulheres, com a população negra, com os moradores das periferias e com todos aqueles e aquelas que historicamente precisaram transformar exclusão em luta e luta em conquista”, escreveu.

Com uma carreira que inclui mandatos como vereadora, deputada constituinte, senadora, governadora do Rio de Janeiro e ministra, a parlamentar destacou que sua atuação sempre esteve voltada para políticas públicas de inclusão. “Serviço dos direitos humanos, da igualdade, da inclusão social e da dignidade do nosso povo. Minha história é inseparável das lutas populares e democráticas do Brasil”, concluiu.