Beto Louco propõe pagar R$ 1 bilhão em acordo de delação

247 - O empresário Roberto Leme, conhecido como “Beto Louco”, apresentou ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) uma proposta de delação premiada que inclui o pagamento de R$ 1 bilhão em impostos supostamente devidos ao Estado. Em troca, ele se compromete a detalhar o funcionamento de um esquema bilionário de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro investigado na operação Carbono Oculto, informa Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

O empresário também se dispôs a relatar a participação de servidores públicos e magistrados no esquema investigado. Além das revelações, ele afirma estar disposto a ressarcir os valores sonegados por meio das fraudes apuradas pelas autoridades.

A proposta, no entanto, gerou divergências internas no Ministério Público paulista. Promotores do interior do estado se posicionaram contra a aceitação do acordo e defendem que ele seja rejeitado ainda nesta semana. A decisão final deve ficar a cargo do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

A expectativa é que Oliveira e Costa seja reconduzido ao cargo pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) após vencer a eleição interna do Ministério Público realizada recentemente. Caberá a ele dar a palavra final sobre a viabilidade da colaboração premiada.

Beto Louco está foragido desde que teve a prisão decretada. Antes de procurar o Ministério Público estadual, ele tentou negociar um acordo semelhante com a Procuradoria-Geral da República, sem sucesso.

Mesmo fora do país, o empresário manteve contato constante com seus advogados nas últimas semanas para preparar os documentos e estruturar a proposta de delação. Procurado pela Folha de São Paulo, o advogado Guilherme San Juan, que representa Leme, não se manifestou sobre o caso.