Bolsonaristas aprovam em comissão da Alerj projeto que torna Fábio Porchat persona non grata

247 - Através da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, bolsonaristas aprovaram, nesta quarta-feira, 13, um projeto que declara o apresentador e humorista Fábio Porchat persona non grata no estado. A proposta ainda precisa passar pelo plenário da Alerj para avançar.

As informações são do Metrópoles. O texto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim, do PL, e tem como justificativa críticas a conteúdos produzidos por Porchat, entre eles esquetes com temas religiosos e um vídeo em que o humorista simula uma ligação para a equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A aprovação na CCJ ocorreu por quatro votos a dois. Votaram a favor os deputados Alexandre Knoploch, do PL, Sarah Poncio, do Solidariedade, Fred Pacheco, do PL, e Marcelo Dino, também do PL. Os votos contrários foram de Carlos Minc, do PSB, e Luiz Paulo, do PSD.

Com a decisão da comissão, o projeto segue agora para análise do plenário da Alerj. Para que a votação aconteça, é necessária a presença de ao menos 36 deputados. Caso o quórum seja atingido, a aprovação dependerá de maioria simples entre os parlamentares presentes.