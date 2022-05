Brasileira presa na Tailândia por tráfico de drogas é condenada a nove anos de prisão

Apoie o 247

247 - Saiu a sentença da brasileira Mary Hellen Coelho Silva presa na Tailândia por tráfico de drogas. A jovem foi condenada a nove anos e seis meses de prisão.

De acordo com reportagem do G1, a sentença foi proferida no domingo (8) na Tailândia, mas a embaixada só teria recebido a informação na quarta-feira (11). Já os advogados só tomaram conhecimento da decisão na madrugada desta quinta-feira (12) por meio de um e-mail do consulado brasileiro.

A defesa disse que a pena foi melhor do que esperam, mas ainda aguardam o recebimento do documento completo.

“Nós estávamos contando com 50 anos de prisão, mas já tínhamos descartado a pena de morte e a prisão perpétua. Estamos caminhando para uma pena humana, o mundo precisa ir na contramão de penas desumanas”, afirmou a advogada Kaelly Cavoli Moreira.

Desde o fim de 2021, a lei contra o tráfico de drogas mudou na Tailândia. Segundo a nova legislação, a pena máxima para o tráfico de cocaína no país é de 15 anos de prisão.

Mary Hellen Coelho Silva foi detida em fevereiro deste ano com outro brasileiro no aeroporto de Bangkok com 9 kg de cocaína.

A defesa vai tentar a extradição da jovem para que ela possa cumprir a pena no Brasil.

Leia o email do consulado na íntegra:

"A embaixada foi avisada ontem, 11/5, por telefone, sobre a audiência de Mary Hellen Coelho Silva perante a Corte de Samut Prakan, realizada no dia 8/5. O funcionário que informou a embaixada afirmou que a audiência foi agendada com um dia de antecedência, razão pela qual não teria sido possível alertar as partes interessadas antecipadamente.

De acordo com o funcionário da Corte, Mary Hellen foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão (divididos em: 2 anos, por crime civil; e 7 anos e 6 meses, por crime penal). A brasileira teria sido assistida por defensor público nomeado pela própria Corte. O setor consular está tentando, desde ontem, obter cópias dos documentos da sentença da brasileira".

