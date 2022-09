Brizolistas fazem ato em apoio a Lula no Rio de Janeiro

Leonel Brizola Neto convocando os brizolistas históricos para reunião no RJ dia 21 em apoio a #LulaNo1oturno

Semana q vem será lançado manifesto nacional de dissidentes do PDT, dizendo que voto em Lula no 1º turno é necessidade histórica. pic.twitter.com/rjwo7xUtpE