Cacique Raoni deixa UTI após cirurgia e permanece em observação médica em SP

247 - Raoni Metuktire deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp) e permanece em observação médica após passar por uma cirurgia de desobstrução intestinal. As informações constam em boletim médico divulgado nesta quarta-feira (24), segundo o jornal Folha de São Paulo.

De acordo com o hospital, o procedimento cirúrgico transcorreu sem complicações e a recuperação clínica do líder indígena apresenta evolução positiva. "O paciente apresenta evolução clínica satisfatória, afebril, abdome flácido, função renal normal e respiração em ar ambiente. Hoje, iniciou-se a transição para a dieta oral pastosa com boa aceitação", informa o boletim.

Raoni foi internado no Hospital São Paulo após ser transferido de Sinop (MT). Segundo a equipe médica, ele apresentava quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa.

A transferência para a capital paulista foi definida em conjunto pelas equipes médicas responsáveis pelo atendimento. O transporte foi realizado em uma aeronave disponibilizada pelo Governo de Mato Grosso para dar continuidade ao tratamento e ao acompanhamento cirúrgico.

Internação ocorreu após agravamento do quadro

Antes da transferência, Raoni estava internado no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, desde o dia 14, quando foi diagnosticado com sepse pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa. O quadro teve início após episódios de vômito registrados em sua residência, localizada na região de Peixoto de Azevedo (MT).

Na Unifesp, o acompanhamento é conduzido pelo cirurgião Franz Robert Apodaca Torrez, professor da Escola Paulista de Medicina.

Histórico recente de internações

Esta é a segunda internação de Raoni em menos de um mês. Em maio, ele recebeu alta após tratamento de complicações respiratórias e gastrointestinais. Antes disso, também permaneceu cinco dias hospitalizado para tratar dores abdominais relacionadas a uma hérnia.

Na ocasião, a equipe médica informou que o líder indígena possui comorbidades preexistentes, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, uso de marcapasso cardíaco e hérnia diafragmática.

Desde 2020, Raoni passou por seis internações no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. O atendimento faz parte da parceria entre o hospital e as Expedições UFMT-Xingu, projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso voltado ao atendimento especializado nas aldeias da Terra Indígena Capoto/Jarina.

Reconhecido internacionalmente, Raoni ganhou projeção a partir da década de 1970 ao se posicionar contra a construção da Rodovia Transamazônica durante a ditadura militar. Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting, iniciou uma série de viagens internacionais e ampliou sua atuação em defesa da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas.