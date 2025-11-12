Caminhão com suspeita de bomba: motorista sequestrado no Rodoanel desmaia durante resgate

247 - O motorista de um caminhão sequestrado na manhã desta quarta-feira (12/11) desmaiou e caiu da cabine do veículo no momento em que era resgatado por um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar. O caso ocorreu no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. As informações são do g1.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista passou horas amarrado a um artefato que aparentava ser explosivo. O caminhão foi deixado atravessado na pista externa do Rodoanel, na altura do quilômetro 44, por volta das 5h30 da manhã, após o homem ter sido rendido por criminosos.

A Artesp informou que três suspeitos fugiram do local depois de obrigarem o motorista a abandonar o veículo. O órgão classificou a ocorrência como de “criticidade alta” e relatou que a vítima, apesar de desorientada, foi encontrada consciente e cercada por fios de um artefato descrito como “bomba caseira”.

Equipes do Gate chegaram ao local às 8h24 e isolaram a área para análise do material suspeito. Um helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado para dar apoio à operação e monitorar o entorno.

O tráfego foi completamente interditado no sentido da Rodovia Presidente Dutra, gerando mais de 20 quilômetros de congestionamento, segundo a concessionária SPMar, responsável pela administração do trecho.

O caminhão pertence à Sitrex, empresa de logística especializada em transporte internacional de cargas, com atuação no eixo Brasil–Bolívia–Paraguai e presença também na Argentina e no Chile.

Até o momento, a polícia não confirmou se o artefato encontrado com o motorista era funcional, nem se os criminosos pretendiam realizar algum tipo de explosão. As investigações prosseguem sob responsabilidade das autoridades estaduais.