Carlos Lupi diz que PDT reivindica a vaga de vice de Haddad em SP

247 - O Partido Democrático Trabalhista (PDT) reivindica a indicação para a vaga de vice na chapa de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo de São Paulo, declarou o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. Segundo o dirigente, a legenda não foi incluída na composição até o momento. "O PDT não está contemplado na chapa e reivindica a vaga de vice do Haddad", afirmou à CNN Brasil.

Em reunião recente com o ex-ministro da Fazenda, o PDT apresentou três opções para compor a chapa. Foram indicados o ex-prefeito de Araraquara Marcelo Barbieri, que deixou o MDB, além dos sindicalistas Antonio Neto, da CSB, e Miguel Torres, da Força Sindical. O nome de Barbieri chegou a ser testado pelo PT em pesquisas, com o objetivo de ampliar a penetração eleitoral no interior paulista.

Apesar disso, o nome preferido de Haddad para a vaga de vice é o da pecuarista Teresa Vendramini, que também integra o PDT. Nos bastidores, a articulação ocorre enquanto o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a Rede Sustentabilidade disputam a indicação de um nome para a segunda vaga ao Senado por São Paulo.