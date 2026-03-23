Casa Paulista amplia acesso à moradia com entrega de apartamentos em São Carlos

247 - O Programa Casa Paulista realizou a entrega de 46 apartamentos do Residencial Smart São Carlos na última sexta-feira (20), no município de São Carlos, região central do estado. As unidades habitacionais receberam subsídios do Governo de São Paulo, que destinou R$ 506 mil por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI) para reduzir o valor financiado pelas famílias. A cerimônia ocorreu na sede do empreendimento, no bairro Jockey Club A, com participação de autoridades estaduais.

Durante o evento, o assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), Rômulo Rippa, destacou o impacto social da política habitacional. “Hoje é um dia de festa em São Carlos. Estamos falando da realização do sonho da casa própria, uma conquista de dignidade, liberdade e emancipação social. O programa tem permitido que famílias que não conseguiriam acessar o financiamento avancem e conquistem sua moradia”, afirmou.

A modalidade Carta de Crédito Imobiliário atende famílias com renda mensal de até três salários mínimos, oferecendo subsídios que variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme a localização do imóvel. O benefício pode ser combinado com recursos federais e com o uso do FGTS, o que reduz o valor das prestações e amplia o acesso à habitação.

Entre os beneficiados, o casal Jairine, de 24 anos, e Luiz Gustavo, de 21, celebrou a conquista do primeiro imóvel após dez meses de relacionamento. “Sempre foi nosso sonho ter o nosso apartamento, morar junto e construir uma família. O subsídio fez toda a diferença, ajudou na entrada e deixou a parcela mais leve. Agora a gente começa uma nova etapa”, contou Luiz Gustavo.

Outro morador, Lucas, de 25 anos, destacou a importância do programa para viabilizar o financiamento. “É uma emoção muito grande. No começo a gente tem dúvidas, mas o processo foi mais tranquilo do que imaginava. O Casa Paulista foi essencial, porque sem essa ajuda a gente não conseguiria dar a entrada”, afirmou.

Já Andrei Eduardo Geraldo, de 19 anos, relatou as dificuldades enfrentadas antes de conseguir o imóvel. “Eu já vinha procurando há um tempo, mas não conseguia pelas condições. O programa ajudou bastante, tanto na entrada quanto na parcela. Agora é um novo começo, com mais segurança e muitos planos pela frente”, disse.

A entrega reforça a estratégia do governo estadual de ampliar o acesso à moradia por meio de subsídios diretos à população. Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já viabilizou 46,4 mil unidades habitacionais na modalidade CCI, com investimento de R$ 568,5 milhões e impacto estimado de R$ 24,6 bilhões na economia. Além disso, outros 57 mil imóveis estão em construção, com aporte estadual de R$ 724,5 milhões.

O Residencial Smart São Carlos oferece apartamentos de 41 metros quadrados, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio conta com infraestrutura de lazer, incluindo piscinas, playground, academia ao ar livre, espaço gourmet, áreas de convivência, horta, pomar, espaço pet e bicicletário. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal. As famílias contempladas receberam subsídios estaduais de R$ 11 mil para aquisição do primeiro imóvel diretamente com a construtora.