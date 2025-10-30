TV 247 logo
      Castro pede novas leis de combate ao "terrorismo" no Brasil

      Declaração surge após chacina policial mais letal realizada na história do estado

      Rio de Janeiro (RJ) - 29/10/2025 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante entrevista coletiva para falar sobre a Operação Contenção (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu, nesta quinta-feira (30) a ampliação do escopo da legislação antiterrorista no Brasil. A declaração surge a chacina policial mais letal realizada na história do estado, na terça-feira (30), quando ao menos 121 pessoas foram mortas.

      De acordo com ele, não é aceitável que no país não se permita classificar pessoas portando civis em grandes centros urbanos como terroristas.

      Ele citou, em reunião extraordinária no estado com governadores da direita, o exemplo de grandes capitais para mencionar casos onde pessoas portando fuzis "não ficariam com vida por mais de 20 ou 30 segundos".

