Castro pede novas leis de combate ao "terrorismo" no Brasil

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), defendeu, nesta quinta-feira (30) a ampliação do escopo da legislação antiterrorista no Brasil. A declaração surge a chacina policial mais letal realizada na história do estado, na terça-feira (30), quando ao menos 121 pessoas foram mortas.

De acordo com ele, não é aceitável que no país não se permita classificar pessoas portando civis em grandes centros urbanos como terroristas.

Ele citou, em reunião extraordinária no estado com governadores da direita, o exemplo de grandes capitais para mencionar casos onde pessoas portando fuzis "não ficariam com vida por mais de 20 ou 30 segundos".