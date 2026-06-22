Cidadania avalia candidatura própria ao governo de SP após recuo de tucano

247 - O Cidadania passou a discutir a possibilidade de apresentar uma candidatura própria ao Governo de São Paulo após a decisão do presidente estadual do PSDB, Paulo Serra, de não disputar a sucessão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Até recentemente, Serra era considerado um dos principais nomes da federação para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. No entanto, o ex-prefeito de Santo André confirmou no domingo (21) que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a mudança de planos gerou insatisfação entre integrantes da federação, especialmente entre aqueles que apostavam no potencial eleitoral de Serra para ampliar a votação do grupo. Também houve reação de setores que não apoiam uma aproximação com o governo estadual.

Nos bastidores do Cidadania, dirigentes avaliam que a desistência prejudicou a estratégia eleitoral da federação. Há ainda relatos de que Serra teria negociado indicações para a Fundação Casa junto ao governo paulista. O tucano nega a acusação.

Ao comentar a situação, Serra afirmou que não compreendeu as críticas feitas por integrantes do partido. "Também não entendi qual decisão eles [cúpula do Cidadania] pretendem retaliar, a de ser candidato federal? Porque foi só isso que anunciei, pois qualquer outra decisão passa pela federação nacional", declarou.

A direção do Cidadania sustenta que exerce a liderança da federação em São Paulo e passou a analisar alternativas para a disputa estadual. Entre os nomes mencionados estão os da ex-vereadora Soninha Francine e do deputado federal Alex Manente.

Na última pesquisa Datafolha para o Governo de São Paulo, divulgada em março, Paulo Serra registrou 5% das intenções de voto.