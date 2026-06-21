Depois de Kim Kataguiri, Paulo Serra abandona disputa pelo governo de São Paulo

247 - O ex-prefeito de Santo André Paulo Serra anunciou neste domingo (21) a desistência de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo pelo PSDB. Em vez de disputar o Palácio dos Bandeirantes, o tucano confirmou que buscará uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

A decisão ocorre um dia após a desistência de Kim Kataguiri da corrida pelo governo paulista. O movimento reduz o número de candidaturas no campo da direita e busca beneficiar a reeleição do governador Tarcísio de Freitas.

“Eu decidi ser pré-candidato a deputado federal para levar Santo André e o ABC para Brasília e trazer muita coisa boa para nossa região”, declarou.

Em seguida, o ex-prefeito explicou os motivos que o levaram a mudar os planos eleitorais.

“Mas depois de muita reflexão, ouvindo as pessoas, ouvindo o meu coração, eu entendi que a missão agora é outra. É algo muito maior”, completou.

Articulações políticas e impacto na disputa estadual

A saída de Paulo Serra da disputa acontece em meio a movimentações políticas nos bastidores. Aliados de Tarcísio de Freitas vinham tentando convencer o ex-prefeito a apoiar o atual governador.

Com a retirada de Serra e de Kim Kataguiri da corrida ao Palácio dos Bandeirantes, a tendência é que parte do eleitorado identificado com pautas mais conservadoras e liberais migre para a candidatura de Tarcísio, fortalecendo sua posição na disputa.