Tarcísio mantém vantagem sobre Haddad em São Paulo

247 - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança da corrida ao governo de São Paulo, com 45,6% das intenções de voto no principal cenário estimulado, segundo levantamento do Paraná Pesquisas. Fernando Haddad (PT) soma 34,1%, enquanto Paulo Serra (PSDB) registra 4,6% e Kim Kataguiri (Missão), 3,0%. Os que não souberam ou não opinaram são 5,2%, e os que declararam voto em nenhum, branco ou nulo chegam a 7,5%.

A pesquisa do Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-08639/2026 para os cargos de Governador e Senador. O levantamento ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios do Estado de São Paulo, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, realizadas entre os dias 16 e 18 de junho de 2026. A margem de erro estimada é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, com grau de confiança de 95,0%.

No cenário espontâneo, em que os eleitores respondem sem a apresentação de nomes, Tarcísio foi citado por 23,9% dos entrevistados, contra 9,9% de Haddad. Kim Kataguiri aparece com 0,6%, Geraldo Alckmin (PSB) com 0,3%, Paulo Serra com 0,1%, e outros nomes citados somam 0,7%. A maioria, 58,3%, não soube ou não opinou.

No cenário estimulado com apenas Tarcísio e Haddad, a vantagem do atual governador é maior. Tarcísio alcança 51,4%, enquanto Haddad aparece com 37,9%. Nesse recorte, 6,9% dizem votar em nenhum, branco ou nulo, e 3,8% não souberam ou não opinaram.

Comparativo mostra queda de Tarcísio e avanço de Haddad

A série histórica apresentada pelo instituto indica que, no cenário com Tarcísio, Haddad, Paulo Serra e Kim Kataguiri, o governador oscilou de 47,3% em maio para 45,6% em junho. Haddad passou de 33,5% para 34,1% no mesmo período. Paulo Serra foi de 4,3% para 4,6%, e Kim Kataguiri recuou de 3,4% para 3,0%.

No comparativo do cenário direto entre Tarcísio e Haddad, Tarcísio tinha 52,7% em maio e passou a 51,4% em junho. Haddad foi de 37,6% para 37,9%. Em fevereiro, nesse mesmo cenário, Tarcísio registrava 58,7%, e Haddad, 32,4%.

Eleitores também veem Tarcísio como favorito

O levantamento perguntou ainda qual candidato os eleitores acreditam que vencerá a eleição para governador. Nesse quesito, Tarcísio foi apontado por 55,3%, enquanto Haddad foi citado por 29,1%. Paulo Serra aparece com 1,4%, Kim Kataguiri com 1,1%, e 13,3% não souberam ou não opinaram.

Segundo o instituto, a amostra é representativa do eleitorado paulista e foi selecionada em três etapas, com sorteio probabilístico de municípios e localidades, além da seleção de entrevistados por quotas proporcionais de gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. As entrevistas foram auditadas em no mínimo 30% dos questionários aplicados.