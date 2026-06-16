Derrite, Tebet e Marina lideram disputa pelo Senado em São Paulo, aponta Real Time Big Data

247 - A corrida por uma das vagas ao Senado Federal por São Paulo segue aberta e marcada por empates técnicos entre os principais pré-candidatos. Levantamento do instituto Real Time Big Data, mostra que Guilherme Derrite (PP), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) aparecem entre os nomes mais competitivos nos cenários testados para a eleição de 2026.

A pesquisa simulou três cenários distintos para a disputa. Em todos eles, o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, figura entre os líderes das intenções de voto, enquanto Simone Tebet, Marina Silva, Márcio França (PSB), Ricardo Salles (Novo), André do Prado (PL) e Paulinho da Força (Solidariedade) aparecem na sequência.

No primeiro cenário apresentado pelo instituto, Derrite lidera com 17% das intenções de voto. Ele aparece em empate técnico com a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet, que registra 16%, e com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que alcança 14%.

Na mesma simulação, Marina também está tecnicamente empatada com Ricardo Salles, que soma 12%, e com André do Prado, que tem 10%. Paulinho da Força aparece em seguida, com 7%.

Entre os entrevistados, 11% afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 13% disseram ainda não saber em quem votar.

Segundo cenário

Na segunda simulação, Marina Silva é substituída por Márcio França. Nesse quadro, Guilherme Derrite e Simone Tebet dividem a liderança, ambos com 17% das intenções de voto.

Logo atrás, Ricardo Salles e Márcio França aparecem empatados com 12% cada. Os dois também estão em situação de empate técnico com André do Prado, que registra 10%, e Paulinho da Força, com 8%.

Os votos brancos e nulos somam 11%, enquanto o percentual de indecisos permanece em 13%.

Terceiro cenário

No terceiro cenário testado, Simone Tebet deixa a disputa simulada e Márcio França permanece entre os candidatos avaliados. Nesse caso, Guilherme Derrite alcança 17% e Marina Silva registra 15%, configurando empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

Ricardo Salles e Márcio França voltam a aparecer empatados, ambos com 12%. André do Prado registra 10%, enquanto Paulinho da Força tem 8%.

Nesse cenário, os votos brancos e nulos chegam a 12%, e o número de indecisos sobe para 14%.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Real Time Big Data entre os dias 13 e 15 de junho, com 2.000 eleitores em diferentes regiões do estado de São Paulo.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi financiada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09734/2026.