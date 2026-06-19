Marina e Tebet lideram disputa ao Senado em São Paulo

247 - Marina Silva e Simone Tebet aparecem na liderança da corrida ao Senado por São Paulo no primeiro cenário estimulado testado pelo Paraná Pesquisas, divulgado em junho de 2026. Marina registra 35,1%, enquanto Tebet soma 32,4%. Como a eleição para o Senado permite duas vagas, cada entrevistado poderia citar até dois nomes.

A pesquisa do Paraná Pesquisas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-08639/2026 para os cargos de Governador e Senador. O levantamento ouviu 1.600 eleitores em 80 municípios do Estado de São Paulo, entre 16 e 18 de junho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro estimada é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, com grau de confiança de 95,0%.

Segundo o instituto, Guilherme Derrite aparece em terceiro lugar nesse cenário, com 26,7%. Na sequência estão Ricardo Salles, com 17,1%, André do Prado, com 13,9%, e Paulinho da Força, com 13,4%. Os que não souberam ou não opinaram são 6,8%, e os que declararam voto em nenhum, branco ou nulo somam 12,4%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados ao eleitor, Simone Tebet lidera com 3,2%, seguida por Guilherme Derrite, com 2,8%, e Marina Silva, com 1,3%. Márcio França registra 0,9%, André do Prado aparece com 0,7%, Eduardo Suplicy e Ricardo Salles têm 0,4% cada, Paulinho da Força marca 0,1%, e outros nomes citados somam 1,1%. A maioria, 83,4%, não soube ou não opinou.

Segundo cenário mantém Marina na frente

Em um segundo cenário estimulado, sem Simone Tebet e com Márcio França entre os nomes testados, Marina Silva também lidera, com 35,9%. Guilherme Derrite aparece com 26,4%, seguido por Márcio França, com 25,4%. Ricardo Salles registra 17,1%, André do Prado tem 14,6%, e Paulinho da Força também marca 14,6%.

Nesse cenário, 13,1% declaram voto em nenhum, branco ou nulo, e 6,5% não souberam ou não opinaram. Na comparação com maio, Marina passou de 37,4% para 35,9%, enquanto Derrite oscilou de 25,8% para 26,4%. Márcio França foi de 27,1% para 25,4%.

Rejeição ao Senado

O Paraná Pesquisas também mediu a rejeição entre os nomes cotados ao Senado. Marina Silva aparece com 28,6%, seguida por Paulinho da Força, com 21,7%, e Simone Tebet, com 18,9%. Guilherme Derrite tem 14,1%, Ricardo Salles marca 13,1%, Márcio França registra 12,5%, e André do Prado aparece com 11,6%.

De acordo com a metodologia do instituto, a amostra é representativa do eleitorado paulista e foi selecionada em três etapas, com sorteio probabilístico de municípios e localidades e definição de entrevistados por quotas proporcionais de gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. O Paraná Pesquisas informa que auditou no mínimo 30% dos questionários aplicados.