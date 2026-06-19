Haddad tem maior rejeição na disputa em São Paulo

247 - Fernando Haddad (PT) lidera a rejeição entre os nomes testados para o governo de São Paulo, com 42,5%, segundo levantamento do Paraná Pesquisas. Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece em segundo lugar nesse indicador, com 29,1%. A pesquisa permite que cada entrevistado cite mais de um candidato.

O levantamento do Paraná Pesquisas está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-08639/2026 para os cargos de Governador e Senador. Foram entrevistados 1.600 eleitores em 80 municípios paulistas, entre 16 e 18 de junho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, com grau de confiança de 95,0%.

De acordo com o instituto, Paulo Serra (PSDB) tem 17,0% de rejeição, seguido por Kim Kataguiri (Missão), com 15,9%. Outros 9,2% não souberam ou não opinaram, enquanto 7,8% afirmaram que poderiam votar em todos os nomes apresentados.

O levantamento mostra que a rejeição de Haddad caiu em relação a maio, quando era de 44,9%. Em abril, o índice do ex-prefeito era de 42,9%. Já Tarcísio passou de 27,3% em maio para 29,1% em junho, depois de ter registrado 27,2% em abril.

Rejeição varia por gênero e faixa etária

Entre os homens, Haddad tem rejeição de 51,1%, enquanto Tarcísio registra 25,5%. Entre as mulheres, o quadro se inverte parcialmente: Tarcísio aparece com 32,2% de rejeição, e Haddad, com 34,9%.

Por faixa etária, Haddad registra seu maior índice entre eleitores de 45 a 59 anos, com 46,4%, seguido pelo grupo de 35 a 44 anos, com 44,7%. Tarcísio tem maior rejeição entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 34,3%, e entre os de 60 anos ou mais, com 32,9%.

Escolaridade e perfil econômico

Entre os eleitores com ensino superior, Haddad é rejeitado por 47,8%, enquanto Tarcísio aparece com 30,6%. No ensino médio, Haddad registra 44,1%, e Tarcísio, 28,6%. No ensino fundamental, a rejeição a Haddad é de 34,6%, e a Tarcísio, de 28,2%.

No recorte econômico, Haddad tem rejeição de 45,2% entre integrantes da população economicamente ativa, enquanto Tarcísio registra 28,8%. Entre os que não fazem parte da PEA, Haddad aparece com 36,9%, e Tarcísio, com 29,6%.

Segundo a metodologia informada pelo Paraná Pesquisas, a amostra foi selecionada em três etapas e considera quotas proporcionais de gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. O instituto informa ainda que os questionários foram auditados em no mínimo 30% das entrevistas realizadas.