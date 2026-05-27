PSDB-Cidadania anuncia convite a Aécio Neves para disputar a Presidência

247 - A federação PSDB-Cidadania formalizou convite para que o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) avalie disputar a Presidência da República em 2026, em uma articulação que também conta com apoio do Solidariedade. A decisão do parlamentar deve ser tomada nas próximas semanas, informa o jornal O Globo.

A avaliação sobre o nome de Aécio ganhou força após desgastes na pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mencionados em razão da revelação de sua ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A formalização do convite tem como objetivo permitir que Aécio analise a viabilidade de uma candidatura ao Palácio do Planalto. Antes desse movimento, o deputado havia convidado o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para assumir a disputa presidencial pela federação, mas Ciro recusou a possibilidade para se dedicar à campanha ao governo do Ceará.

De acordo com a federação PSDB-Cidadania, o convite a Aécio recebeu aval dos diretórios estaduais dos dois partidos, além do apoio do Solidariedade, presidido pelo deputado federal Paulinho da Força (SP).

Em nota pública, Aécio afirmou que iniciará uma rodada de conversas com partidos e setores da sociedade para avaliar se há espaço político para a candidatura. A federação sustenta que o deputado reúne “experiência, conhecimento e compromisso com políticas que promovam equilíbrio, desenvolvimento e soluções concretas para o país”.

“Recebi com uma honra enorme essa manifestação tão contundente. Acho que nos clamando a despertar, a nos posicionarmos, a encontrarmos caminhos para apresentar uma alternativa para o Brasil”, afirmou Aécio, conforme divulgado pela federação.

O deputado também afirmou que não adota a expressão “terceira via” para definir a iniciativa. “Não gosto de chamar de terceira via, porque não vejo nas outras duas uma via que nos leve ao futuro. Parte da população está indignada e angustiada com a precariedade das opções colocadas”, completou.

Aécio já disputou a Presidência da República em 2014 pelo PSDB. Na ocasião, foi derrotado por Dilma Rousseff (PT), que foi reeleita com 51,64% dos votos válidos, contra 48,36% do tucano.

A articulação em torno do nome de Aécio já vinha sendo discutida antes da formalização do convite. No último dia 19, ele recebeu Paulinho da Força e o deputado federal Alex Manente (SP), presidente do Cidadania, que defenderam sua entrada na disputa presidencial.