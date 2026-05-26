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      Caiado sinaliza apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno mesmo após revelação de escândalo envolvendo Vorcaro

      Pré-candidato do PSD admite desgaste causado pela ligação do senador bolsonarista com o dono do Banco Master, mas defende unidade da oposição contra Lula

      Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro (Foto: Brasil 247 I Andressa Anholete/Agência Senado)
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      247 - O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou nesta terça-feira (26) que apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Segundo o SBT News, Caiado reconheceu que a relação do parlamentar com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, provocou dificuldades iniciais para a pré-campanha presidencial do bolsonarista, especialmente após oscilações nas pesquisas eleitorais.

      Ainda assim, o pré-candidato do PSD defendeu a manutenção da unidade entre as figuras de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração ocorre após a repercussão de uma reportagem do Intercept Brasil sobre negociações de Vorcaro para financiar o documentário "Dark Horse", centrado na trajetória de Jair Bolsonaro.

      De acordo com documentos citados pelo site, ao menos R$ 61 milhões teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025. Caiado afirmou que eventuais questionamentos devem ser respondidos individualmente pelos envolvidos e disse que controvérsias pessoais não podem comprometer a articulação política do campo conservador.

      "Os problemas devem ser respondidos por cada um daqueles que venham amanhã a ser colocados em xeque ou na necessidade de se explicar. Agora, o fato pessoal não pode ser um fator que inviabilize esse ponto de convergência que nós temos", declarou.

      Unidade da oposição

      Caiado afirmou que o objetivo central da oposição é enfrentar Lula em um eventual segundo turno. Segundo ele, os pré-candidatos do campo direitista devem manter apoio mútuo independentemente de quem avance na disputa presidencial.

      "A oposição nossa é exatamente o PT. Agora, se realmente alguém dentro do nosso grupo tem problemas, que ele se explique. Isso não pode ser usado, em hipótese alguma, como motivo para uma ruptura entre nós", afirmou.

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