Com queda de 25%, latrocínios atingem o menor patamar da história na cidade de São Paulo

247 - A cidade de São Paulo registrou, entre janeiro e novembro, o menor número de latrocínios — roubos seguidos de morte — desde o início da série histórica. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, divulgados nesta terça-feira (30), foram contabilizados 36 casos no período, o que representa uma queda de 25% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado, quando houve 48 ocorrências.

A redução de 12 casos equivale a 12 vidas preservadas na maior metrópole da América Latina. As áreas correspondentes à 4ª e à 5ª Seccionais de Polícia, que abrangem bairros como Carandiru, Casa Verde, Freguesia do Ó, Penha, Tatuapé e Vila Formosa, nas zonas norte e leste da capital, não registraram nenhum latrocínio ao longo deste ano.

Entre os 36 casos contabilizados na cidade, os meses de maio, agosto e setembro encerraram com apenas duas ocorrências cada — os menores índices mensais do período analisado. Em novembro, a Polícia Civil registrou cinco casos, um a mais do que no mesmo mês do ano passado.

Além da queda nos latrocínios, os roubos em geral — incluindo de carga e a instituições bancárias — também apresentaram redução. O total passou de 105.267 registros no ano passado para 91.008 neste ano, uma diminuição de 13,5%. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, esse também é o menor número da série histórica.

Os roubos de veículos tiveram recuo ainda mais expressivo, de 18,4%, caindo de 11.283 para 9.205 ocorrências.