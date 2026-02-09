Com três presidenciáveis no PSD, Kassab diz que Tarcísio "é o melhor candidato"

247 - O secretário de Governo do estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda-feira (9) que o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) seria o nome mais preparado para disputar a Presidência da República, mesmo com a existência de três governadores do partido apontados como pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

A declaração foi dada durante entrevista à GloboNews, na qual Kassab reiterou apoio ao chefe do Executivo paulista e destacou que a decisão sobre uma eventual candidatura presidencial depende exclusivamente de Tarcísio.

Kassab afirmou que, na avaliação do PSD, Tarcísio reúne atributos superiores aos demais nomes em circulação para a corrida presidencial. “Eu disse várias vezes nos últimos meses e vou dizer mais uma vez: ele [Tarcísio] é o melhor candidato, o mais bem preparado, governador de São Paulo, faz uma excelente gestão”, declarou.

Segundo o dirigente, o PSD teria sido o partido que mais manteve consistência no apoio ao governador paulista desde o início de sua trajetória eleitoral. “Muito possivelmente o PSD é o único partido que está firme com ele desde o primeiro momento, seja como candidato a governador ou como candidato a presidente”, disse Kassab, reforçando que a posição expressa não seria individual, mas institucional.

Apesar da defesa pública do nome de Tarcísio, Kassab reconheceu que o partido já conta com outros três governadores cotados como pré-candidatos ao Planalto: Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Ainda assim, afirmou que o PSD pretende ter candidatura própria, independentemente do cenário.

“O tempo trabalha contra, mas eu sempre deixei claro, falando em nome do partido - não é uma posição pessoal - que nós teremos candidato. Felizmente, temos três bons pré-candidatos”, afirmou.

O presidente do PSD também ressaltou que a eventual entrada de Tarcísio na disputa presidencial depende apenas de sua escolha pessoal. “A decisão dele [Tarcísio] de ser ou não ser é dele. O partido vai estar ao lado dele. Não é questão de aceitar ou não”, declarou.

Kassab ainda afirmou que o PSD mantém uma postura de fidelidade ao governador paulista, citando como justificativa o histórico de atuação política e administrativa de Tarcísio. “É o partido mais leal a ele, porque temos motivos para sermos leais. Ele realmente foi um bom ministro, está sendo um excelente governador, é jovem, bem preparado, e, se for candidato a presidente da República, será um bom presidente”, disse.

Atualmente, Tarcísio de Freitas tem reiterado sua intenção de disputar a reeleição ao governo de São Paulo e tem manifestado apoio à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), escolhido por Jair Bolsonaro (PL), que está preso, para representá-lo nas urnas.