Comissão responsável por impeachment de Witzel retoma prazo de contagem para a defesa

247 - A Comissão Especial responsável pelo pedido de impeachment do governador Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) retomou o prazo de contagem de 10 sessões para a defesa, nesta segunda-feira (6).

No dia 24 de junho, a comissão havia aprovado a suspensão do prazo. A proposta foi do relator Rodrigo Bacellar (Solidariedade), para quem o governador propôs o cargo da Secretaria do Governo, e foi aprovada por unanimidade. A decisão foi revertida pela sessão desta segunda-feira.

Na época, O advogado de Witzel, Manoel Peixinho, celebrou a decisão. "A partir de agora a Alerj respeitou o direito de defesa e começa um processo justo. Essa decisão, com suspensão do prazo, nos dá tranquilidade para trabalhar com base em uma defesa técnica e justa. Do jeito que estava, todo o processo poderia ser anulado ", afirmou Peixinho à CNN após a reunião.

Na reunião desta segunda-feira, os deputados também decidiram incluir no processo a petição inicial da denúncia da Operação Favorito e a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no pedido de busca e apreensão realizado em maio em endereços ligados ao governador.

