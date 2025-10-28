Confira as vias fechadas após cenário de terror na zona norte do Rio

Agenda do Poder - A megaoperação das polícias Civil, Militar e do MP nos complexos do Alemão e Penha tem, até o momento, 64 mortos, 81 presos e muitas vias bloqueadas em toda a cidade, como represália de traficantes do Comando Vermelho (CV).

A principal ocorrência ocorreu na Autoestrada Grajaú‑Jacarepaguá — que liga as zonas Norte e Sudoeste — onde criminosos utilizaram ônibus e uma carreta como barricadas, obrigando motoristas a retornarem pela contramão por volta das 13h.

Já às 13h30, conforme o Centro de Operações da Prefeitura (COR), trechos da Rua Dias da Cruz, no Méier, também foram fechados por bloqueios instalados por criminosos.

A RioÔnibus informou que 50 ônibus foram usados como barreiras em várias regiões da cidade, como Anchieta, Avenida Brasil, Linha Amarela, Cidade de Deus, Engenho da Rainha, além dos próprios complexos do Alemão e da Penha. O itinerário de 100 linhas passou por alterações.

As forças de segurança alertam ainda que as principais vias da cidade, como a Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela devem ser interditadas constantemente.

Os quatro corredores do BRT (Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e Transbrasil, e o serviço Conexão BRT) funcionam nos intervalos regulares das linhas. Segundo o Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU), os modais do Metrô Rio, SuperVia e VLT Carioca operam sem alteração na tarde desta terça-feira.

Confira a lista que foram fechadas:

Zona Norte

Linha Vermelha, altura da Pavuna Linha Amarela, sentido Zona Sudoeste

Rua Dias da Cruz, no Méier Avenida 24 de Maio, no Engenho Novo

Avenida Marechal Rondon, no Engenho Novo

Rua Adolfo Bergamine, no Engenho de Dentro

Rua Edgar Werneck, em Madureira

Estrada do Quitungo, em Brás de Pina

Estrada do Gabinal, Freguesia

Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, próximo à Via Light – Pavuna (Chapadão)

Avenida Nazaré esquina com motorista Luiz de Abreu (Chapadão)

Avenida Brasil, altura de Barros Filho (Comunidade do Chaves)

Avenida Brasil, altura de Manguinhos

Estrada João Paulo, em Barros Filho

Avenida Pastor Martin Luther King, próximo à Rua Dona Maria Enfermeira (Juramento)

Praça Marco Aurélio, em Vicente de Carvalho

Estrada Rio do Pau, na Pavuna

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá (parte que corta o Complexo do Lins na parte alta)

Avenida Dom Hélder Câmara, no Cachambi

Avenida Vinte de Janeiro, altura da Estrada do Galeão, na Ilha

Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura

Centro

Rua Riachuelo, na Lapa

Zona Sudoeste

Linha Amarela, altura do Via Parque

Região Metropolitana e Baixada

BR-101, altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo

Via Light, altura da comunidade Vila Norma, em São João de Meriti