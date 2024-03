Correia: 'há provas da trama golpista que incriminam diretamente Bolsonaro'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) destacou nesta terça-feira (5) que, "no entorno" de Jair Bolsonaro (PL), "todos já tem a certeza" da prisão do ex-mandatário e de seus generais aliados. "Além dos elencados no relatório da #CPMIdoGolpe, já vieram à tona uma série de provas que incriminam diretamente o ex-presidente inelegível", afirmou.

Na rede social X, o parlamentar compartilhou a informação de que representantes das Forças Armadas trabalham para blindar o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), o general Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, relatou que foram apresentadas duas versões da minuta do golpe durante o governo bolsonarista - uma por Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. >>> Gleisi: 'depoimentos de Freire Gomes e do brigadeiro Carlos Baptista coroam a investigação da PF. Bolsonaro não tem escapatória'

A trama golpista previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid já havia dito que o ex-mandatário consultou militares para saber como poderia ser aplicado um golpe de Estado.

