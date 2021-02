Daniel Silveira é transferido para Batalhão Prisional da PM em Niterói

Ao sair da sede da PF no Rio de Janeiro, o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL) acenou para apoiadores que o esperavam do lado de fora do local edit

247 - O deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL) foi transferido da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro para o Batalhão Prisional da Polícia Militar, em Niterói (RJ), após realização da audiência de custódia, que decidiu pela permanência da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao sair da sede da PF, ele acenou para apoiadores que o esperavam do lado de fora do local. O bolsonarista foi preso na terça-feira, 16, por ameaçar ministros do Supremo.

Nesta quinta, a PF também instaurou um inquérito para apurar como o deputado obteve dois aparelhos de celular, encontrados durante vistoria na sala onde estava preso.

Sessão nesta sexta-feira, 19, com início às 17h, na Câmara dos Deputados, decidirá se ele manterá seu mandato ou não.

Parlamentares do chamado “Centrão” defendem a manutenção da prisão do deputado bolsonarista. A jornalista Renata Agostini, da CNN, afirmou que a "ampla maioria da bancada” do Republicanos, que é da base do governo Jair Bolsonaro no Congresso, “será a favor da prisão".

O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna jornal O Globo, informa que, “de acordo com a percepção de quase todos os líderes partidários na Câmara, a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira será mantida na votação em plenário desta quinta-feira (18)”.

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputado federal Juscelino Filho (DEM), afirmou nesta quinta que o caso do bolsonarista deve ser votado em até 60 dias no colegiado.

Juscelino Filho quer retomar os trabalhos do Conselho de Ética na terça-feira, 2, escolhendo um relator para o assunto. O colegiado deve funcionar de forma semipresencial.

