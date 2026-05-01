Denúncias de contaminação, insetos e falhas sanitárias atingem restaurantes da USP, Unicamp e Unesp

247 - Restaurantes universitários das três principais universidades públicas do Estado de São Paulo, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista (Unesp), vêm sendo alvo de uma série de denúncias envolvendo condições sanitárias e funcionamento dos serviços de alimentação estudantil. As queixas envolvem desde a presença de insetos e resíduos nos alimentos até falhas no abastecimento e episódios de mal-estar entre estudantes em diferentes campi.

Segundo o DCM, na USP, estudantes de unidades como São Carlos, Faculdade de Direito, Ribeirão Preto, Piracicaba e USP Leste relataram situações recorrentes nos restaurantes universitários. No campus de São Carlos, alunos apontaram ocorrência de baratas no prédio do restaurante central e registros de itens como larvas e objetos estranhos encontrados nas refeições. Relatos denunciam que uma broca enferrujada foi identificada em prato de macarrão, uma larva em refeição de arroz e feijão e outro elemento em prato com peixe.

A universidade afirmou, em nota, tratar-se de presença pontual de insetos, conforme relatado na apuração. Na Faculdade de Direito da USP, no centro da capital paulista, estudantes relataram falta de proteína em refeições, longas filas e atrasos na reposição de alimentos. Há registros de refeições sem carne e relatos de desabastecimento também da opção vegetariana. Um representante estudantil afirmou que atrasos no serviço afetam a rotina de alunos que conciliam estudo e trabalho.

Em Ribeirão Preto, estudantes relataram presença de insetos e outros materiais nos alimentos, além de denúncias recorrentes organizadas em canais de divulgação estudantil. A universidade e a empresa responsável pelo serviço negam irregularidades e afirmam haver fiscalização regular.

No campus de Piracicaba, a Vigilância Sanitária foi acionada após relatos de 11 estudantes que apresentaram sintomas como vômito, febre, diarreia e desconforto gastrointestinal após refeições no restaurante universitário. Parte dos estudantes buscou atendimento médico e relatou quadro de inflamação e mal-estar prolongado. A administração local informou que os casos seriam apurados, sem registro de punições até o momento.

Na USP Leste, estudantes relataram presença de carunchos no feijão, alimentos com sinais de deterioração e um caso de intoxicação alimentar. Houve ainda suspensão do feijão após identificação de contaminação, com comunicação inicial considerada genérica pelos estudantes.

Unicamp registra falta de alimentos e presença de larvas

Na Unicamp, estudantes relataram problemas como presença de larvas em alimentos servidos e interrupção temporária do funcionamento de um restaurante universitário por falta de comida.

Segundo entidades estudantis citadas na reportagem, houve registros recentes de larvas em frango servido no campus e relatos de suspensão de refeições em unidades da instituição. A universidade informou que houve melhoria nos serviços e aumento de recursos destinados à alimentação, além de apontar maior demanda.

Unesp tem relatos de presença de animais em refeitório

Na Unesp, no campus de São João da Boa Vista, estudantes registraram em vídeo a presença de ratos e pombos em áreas do refeitório, incluindo mesas e espaços de preparo de alimentos.

Também foram relatados registros de um rato dentro da cozinha do restaurante universitário, com tentativa de captura por funcionários e estudantes. O serviço é administrado por empresa terceirizada contratada por licitação.