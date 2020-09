Depois de Carluxo e Eduardo, Carla Zambelli é intimada pela PF em investigação dos atos contra a democracia

A Polícia Federal intimou a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli para depor no inquérito que apura o financiamento de atos pelo fechamento do STF e do Congresso. Ministro da Corte Alexandre de Moraes já havia determinado a quebra de sigilo bancário da parlamentar. Carlos Bolsonaro já depôs no inquérito; Eduardo Bolsonaro foi intimado edit

247 - A Polícia Federal intimou a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) para depor no inquérito que apura o financiamento de atos pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Foram sugeridas três datas para a parlamentar, que está definindo o dia com sua defesa.

Carla Zambelli e mais dez deputados bolsonaristas tiveram sigilos bancários quebrados, após determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, relator do inquérito na Corte.

OA corporação também intimou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para depor. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) já depôs.

O inquérito sobre atos antidemocráticos foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), em maio, quando a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre fake news.

Nesse outro inquérito, um dos alvos da PF foi Zambelli (PSL-SP), que ameaçou a Corte e pediu o "impeachment" do responsável pela ação.

As investigações nos dois inquéritos ocorrem num contexto de outra apuração, sobre uma suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na PF, que o intimou a depor pessoalmente. Ele quer se pronunciar por escrito, o que levou a hashtag #BolsonaroFujão a bombar nas redes sociais.

As ações do Judiciário sobre a relação entre Bolsonaro e a PF aconteceram a partir do final de abril, quando o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, denunciou crime de responsabilidade. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", disse o ex-juiz em coletiva de imprensa no dia 24 daquele mês.

Dias depois o ministro do STF Celso de Mello autorizou a abertura de inquérito para investigar as declarações de Moro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.