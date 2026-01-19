Deputadas estaduais acionam TCE-MG sobre uso de aviões oficiais por Zema

247 - As deputadas estaduais mineiras Bella Gonçalves (PSOL) e Leninha (PT) acionaram o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) para pedir a apuração do uso de aeronaves oficiais pelo governador Romeu Zema (Novo). As parlamentares fazem oposição à gestão estadual e questionam o aumento de viagens e de gastos com combustível em 2025. As informações são do G1.

Segundo apuração do jornal O Globo, confirmada pelo G1, os gastos com combustível de avião alcançaram quase R$ 1,5 milhão em valores liquidados no ano passado, o maior patamar já registrado. O número de viagens realizadas por Zema em 2025 também aumentou, assim como o tempo total de voo em aeronaves oficiais. O governador acumulou 198 horas de voo no período, contra 186 horas em 2024, um aumento de 6,4%.

Suspeitas sobre uso em pré-campanha

Os compromissos de pré-campanha do governador fora de Minas Gerais teriam ocorrido em datas próximas a eventos institucionais nas mesmas cidades. Zema é pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo, e há suspeita de que aeronaves oficiais estejam sendo utilizadas em agendas eleitorais.

As representações protocoladas pelas deputadas serão analisadas inicialmente pela presidência do TCE-MG. Caso sejam considerados presentes os requisitos de admissibilidade, os processos serão distribuídos a um relator.

Pedidos ao Tribunal de Contas

No documento apresentado por Bella Gonçalves, a deputada solicita "a instauração de procedimento de apuração para verificar a legalidade, legitimidade, economicidade e finalidade dos gastos públicos relacionados ao uso de aeronaves oficiais pelo governador do estado".

A parlamentar também cita a legislação eleitoral. "A legislação eleitoral estabelece limites claros à utilização de bens e serviços públicos em benefício de projetos eleitorais, inclusive em fase de pré-campanha, sendo certo que o uso indevido de recursos estatais pode comprometer a isonomia do processo democrático e a neutralidade da Administração Pública", afirma um trecho do pedido.

Já Leninha destacou que a iniciativa tem como objetivo proteger o interesse público. Segundo a deputada, "o pedido visa resguardar o interesse público, a correta aplicação dos recursos estaduais e a lisura do processo democrático".