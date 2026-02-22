Duas pessoas morrem após embarcação naufragar em Ubatuba

247 - O naufrágio de uma embarcação no mar de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, resultou na morte de duas pessoas e mobilizou equipes de resgate na região. O acidente ocorreu em meio a condições climáticas adversas, com mar agitado, ventos fortes e chuva intensa, fatores que contribuíram para que o barco virasse.

As informações foram divulgadas pela Defesa Civil estadual, que detalhou o volume expressivo de chuva registrado no município e as circunstâncias meteorológicas que antecederam o acidente. De acordo com o órgão, Ubatuba acumulou 126 milímetros de precipitação em apenas 12 horas no sábado, índice equivalente ao previsto para todo o mês.

Temporal provoca virada de embarcação

A embarcação levava cinco tripulantes quando enfrentou a mudança brusca no tempo. Relatos indicam que as condições do mar se alteraram rapidamente, com rajadas de vento intensas e formação de ondas acima do padrão habitual, cenário que culminou na virada do barco.

Duas pessoas não resistiram após o naufrágio. As outras três foram resgatadas com vida. As circunstâncias exatas do acidente não foram detalhadas, mas o episódio ocorreu em um contexto de instabilidade climática significativa na faixa litorânea.

Volume de chuva surpreende autoridades

O acumulado de 126 milímetros em meio dia chamou atenção das autoridades estaduais. Segundo a Defesa Civil, o índice corresponde à média estimada para todo o mês, evidenciando a intensidade do temporal que atingiu Ubatuba.

A combinação entre precipitação elevada, ventos fortes e mar agitado agravou os riscos para embarcações na região, culminando na tragédia registrada no litoral norte paulista.