Duda Salabert: ‘a fala de Friedrich Merz na COP30 foi vergonhosa’

247 - A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) publicou nesta segunda-feira (17) uma mensagem de repúdio ao ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Friedrich Merz, chanceler alemão sobre Belém (PA), onde acontece a COP30.

“Vergonhosa a fala de Friedrich Merz, chanceler alemão sobre Belém. Não tem como levar a sério um líder que fala em proteção climática, mas demonstra incômodo ao pisar na maior floresta do planeta. Belém não é desconforto; desconforto é a arrogância europeia fantasiada de diplomacia”, escreveu a parlamentar na rede social X.

Na avaliação feita pelo ministro alemão, jornalistas que o acompanharam no evento em Belém ficaram “contentes ao poder deixar a cidade amazônica e retornar para seu país”.

Líderes do campo progressista brasileiro entenderam que as declarações do ministro representaram uma ofensa à maneira como o Brasil organizou a COP30.