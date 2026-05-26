"É preciso repensar o CEO do estado de SP", diz Haddad ao ironizar Tarcísio

247 - O pré-candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT) ironizou nesta terça-feira (26) o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao afirmar que é preciso "repensar o CEO aqui do estado de São Paulo". A declaração retoma falas de Tarcísio no fim de 2025, quando o bolsonarista comparou a gestão do país à de uma empresa e afirmou que era necessário trocar o "CEO" para que o Brasil voltasse a funcionar, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do Metrópoles.

A declaração de Haddad foi dada durante agenda na área da educação no Instituto Federal de Cubatão, no litoral paulista. Durante o evento, ele voltou a criticar a situação fiscal paulista. O ex-ministro da Fazenda afirmou que o governo estadual teria registrado déficit de R$ 8 bilhões caso não tivesse realizado a venda da Sabesp por R$ 13 bilhões.

Segundo o petista, houve piora nos serviços prestados pela companhia após a privatização. "E a Sabesp está nessa situação precária que nós estamos conhecendo, cobrando muito mais pela conta de água, oferecendo um serviço pior. Então, a única coisa que está crescendo no estado de São Paulo é o lucro da Sabesp. O resto está tudo caindo", declarou.

Haddad também citou operações de crédito realizadas pelo governo federal para São Paulo. Segundo ele, empréstimos de R$ 13 bilhões do BNDES teriam reduzido a dívida estadual e poderiam gerar fluxo de R$ 128 bilhões ao estado. "Então, nem assim o governador está conseguindo equilibrar as contas. Então, precisa repensar o CEO aqui do estado de São Paulo", afirmou.