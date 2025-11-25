Eduardo Suplicy comemora decisão do STF: 'ditadura nunca mais'

247 - O deputado estadual em São Paulo Eduardo Suplicy (PT) afirmou que esta terça-feira (25) foi “um dia histórico” após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir pelo trânsito em julgado nos processos contra sete réus do inquérito sobre a trama golpista. Com a decisão, Jair Bolsonaro (PL) e mais seis aliados passarão a cumprir as penas determinadas pela Corte.

“Pela 1ª vez no Brasil generais são penalizados por tentativa de golpe de Estado. Viva o estado democrático de direito! #DitaduraNuncaMais”, escreveu o parlamentar na rede social X.

“Os ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram presos pela Polícia Federal e pelo Exército, após o STF declarar o trânsito em julgado. Também hoje, o Supremo atestou a condenação definitiva de Jair Bolsonaro para cumprimento de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022”.

Nomes como o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), e o líder do governo federal no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), também defenderam as decisões do STF.