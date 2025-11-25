Moraes deve pedir extradição de Alexandre Ramagem no inquérito da trama golpista

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pretende pedir a extradição de Alexandre Ramagem (PL-RJ) para que o deputado cumpra a pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias, em regime inicial fechado, no processo da trama golpista. A informação foi publicada no blog do Fausto Macedo. O magistrado determinou que o nome do parlamentar seja incluído no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP).

Em sua decisão, Moraes reconheceu o trânsito em julgado do processo, quando a condenação é definitiva, e que não existe mais possibilidade de recurso para o ex-diretor da Abin - Agência Brasileira de Inteligência. O ministro deverá pedir a inclusão do nome do parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol, o alerta para foragidos internacionais.

Investigadores tinham proibido Ramagem de deixar o Brasil. Ele está com o passaporte retido, mas fugiu para Miami, nos Estados Unidos, após a condenação no processo da trama golpista.

O juiz do STF decretou a prisão preventiva de Ramagem na última sexta-feira (21). A próxima etapa é acionar o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), para solicitar a extradição.

As investigações apontaram que Ramagem usou a estrutura da Abin para espionar ilegalmente pessoas com influência na opinião pública e consideradas opositoras do bolsonarismo.