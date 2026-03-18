Em vídeo nas redes sociais, Paes celebra chegada do Ozempic à rede pública municipal do RJ

247 - O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), divulgou nesta quarta-feira (18) um vídeo em suas redes sociais anunciando a incorporação do medicamento Ozempic à rede pública municipal com a inauguração do novo Super Centro Carioca de Saúde na Zona Oeste do município. No registro, ao lado da primeira paciente a tomar o medicamento por meio da iniciativa, ele afirma que a medida cumpre promessa de campanha e destaca que o foco da ação é a saúde.

No vídeo, Paes declarou que a iniciativa não tem finalidade estética e mencionou sua experiência pessoal com o uso do medicamento. Ele afirmou ter perdido peso e relatou melhorias em exames médicos. O prefeito ressaltou que o tratamento deve ocorrer com acompanhamento profissional. Durante a gravação, Paes afirmou que a rede municipal do Rio será a primeira do país, em grande escala, a aplicar o medicamento.





Anúncio oficial durante agenda com Lula

Além do vídeo publicado hoje, o prefeito já havia anunciado, na sexta-feira (13), a inclusão do Ozempic na rede pública municipal, durante agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro (RJ), segundo informações da Agência Brasil. Durante o ato com Lula, o prefeito também defendeu que o medicamento seja incorporado ao Sistema Único de Saúde em todo o país. Ele pediu que a ampliação seja avaliada pelo governo federal.

O Ozempic integra o grupo dos agonistas do receptor GLP-1, utilizados no tratamento do diabetes e no controle da obesidade. Entre os medicamentos desse grupo estão a dulaglutida, a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida.