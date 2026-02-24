Enel SP diz ter melhorado atendimento emergencial e reduzido interrupções

247 - A Enel Distribuição São Paulo informou na terça-feira (24) que registrou “melhoria expressiva” nos indicadores de atendimento emergencial e declarou ter alcançado “desempenho superior à média nacional” nesse quesito. A companhia também comunicou redução de 86% nas interrupções prolongadas no fornecimento de energia em 2025, na comparação com 2023.

No mesmo dia, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, antecipou seu voto pela recomendação de caducidade da concessão da Enel São Paulo. Ele também defendeu que seja determinado às áreas técnicas a elaboração de um plano de intervenção administrativa na área de concessão da distribuidora. Não houve, contudo, discussão de mérito sobre esses eventuais encaminhamentos.

Em nota, a Enel SP afirmou ainda que a Aneel atestou o cumprimento do plano de recuperação apresentado pela concessionária em 2024. Segundo a empresa, “o Plano estabeleceu iniciativas concretas e mensuráveis, que foram atendidas com objetivo de buscar melhorias em três frentes: redução do tempo de atendimento a ocorrências emergenciais; redução das interrupções de longa duração e mobilização rápida de equipes em contingências de nível extremo”.

A distribuidora sustenta que as medidas adotadas resultaram em avanços operacionais, especialmente na resposta a emergências e na diminuição de falhas prolongadas no serviço. O posicionamento ocorre em meio ao processo regulatório que pode definir o futuro da concessão na área atendida pela empresa.