Enel anuncia investimentos de R$ 6,1 bilhões para modernizar rede elétrica no Rio

247 - A Enel Brasil anunciou um pacote de investimentos de R$ 6,1 bilhões para modernizar e ampliar a rede elétrica no estado do Rio de Janeiro entre 2025 e 2027. O aporte integra a estratégia nacional da companhia voltada ao fortalecimento da infraestrutura e à transição energética, com foco na expansão da capacidade, na digitalização do sistema e no reforço operacional.

Segundo o site Agenda do Poder, o volume destinado ao Rio representa mais de cinco vezes a média aplicada pela concessionária na área de concessão fluminense nos últimos seis anos, configurando um dos maiores planos regionais já anunciados pela empresa.

Investimento recorde e expansão da infraestrutura

O planejamento prevê a construção e ampliação de subestações, além da implantação de mais de 170 quilômetros de novas linhas de alta tensão. Também estão programadas a substituição de 312 quilômetros de redes de média tensão e a inspeção de mais de 120 mil quilômetros de rede.

Entre os empreendimentos estratégicos estão as subestações SED Pádua, SED Porto do Carro e SED Arraial do Cabo, bem como o complexo SED/LDAT Açu. O plano inclui ainda reforços estruturais em Paraty, na Região dos Lagos, no Noroeste Fluminense e na Região Metropolitana.

Integração institucional e resposta a eventos climáticos

A companhia mantém operação permanente junto ao Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências do Governo do Estado, com articulação direta com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos. O Plano de Contingência prevê salas de cooperação com prefeituras e priorização de serviços essenciais em situações de eventos climáticos.

Eficiência energética e ações sustentáveis

No campo da sustentabilidade, 261 mil clientes foram beneficiados por iniciativas implementadas em 2025 no estado. Foram investidos R$ 32 milhões em projetos que resultaram em economia de 3.500 MWh.

As ações incluíram a substituição de 50 mil lâmpadas por modelos de LED e a troca de 500 geladeiras. A empresa também informou ter apoiado centenas de projetos culturais e esportivos nos últimos anos, com investimentos superiores a R$ 370 milhões.

Expansão operacional e novas contratações

O plano prevê a contratação de 2 mil profissionais até o final de 2026, o reforço da Escola de Eletricistas e a ampliação da automação da rede, com equipamentos de operação remota e sistemas de telecontrole. Segundo a empresa, 73 lojas foram modernizadas, o atendimento telefônico foi aprimorado e passou a contar com envio de alertas climáticos aos consumidores.

Parceria estratégica com Maricá

Paralelamente ao plano estadual, a Enel e a Prefeitura de Maricá iniciaram uma parceria público-privada para estruturar um programa específico de modernização e expansão da rede elétrica no município. A iniciativa envolve diálogo direto entre o presidente da Enel, Francesco Moliterni, e o prefeito Washington Quaquá.

De acordo com Moliterni, a proposta é elaborar um plano de investimentos conjunto entre a concessionária e a Prefeitura, com foco na atualização da infraestrutura elétrica da cidade. O objetivo é tornar a rede adequada para sustentar novos investimentos considerados robustos, especialmente nos segmentos industrial, logístico e turístico.

Segundo Quaquá, a parceria com a Enel é fundamental para modernizar e melhorar os serviços no município, além de permitir que projetos estratégicos sejam discutidos previamente, com definição de prioridades e cronograma de ações. O planejamento conjunto deverá avaliar as necessidades específicas da cidade, incluindo reforço de capacidade, melhoria da distribuição e possíveis ampliações estruturais.