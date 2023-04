Entregador chicoteado por mulher bolsonarista desabafa: "nem animal é tratado daquele jeito"

Apoie o 247

ICL

247 - O entregador Max Angelo dos Santos compareceu à 15ª DP (Gávea) nesta quarta-feira (12) para prestar depoimento sobre as agressões que sofreu no último domingo (9) pela nutricionista e professora de vôlei bolsonarista Sandra Mathias Correia de Sá , investigada por lesão corporal e injúria. A informação é do portal g1.

Em sua fala, Max expressou indignação com as agressões : “nem animal é tratado daquele jeito. Será que porque ela mora em São Conrado e paga imposto caro, ela acha que pode fazer isso?"

>>> Confira a extensa ficha criminal da bolsonarista que chicoteou trabalhador negro no Rio

"Eu também pago os meus impostos. Aquilo que ela fez não se faz nem com cachorro. Ela não está lidando com animal e sim ser humano. Eu sou ser humano e sangro como ela. Ela não veio e fico triste. Porque é a chance dela de se defender. Isso só cabe a ela se defender”, acrescentou.

O g1 também informa que Max trabalha como entregador informal há um ano e meio, desde que perdeu o emprego com carteira assinada. Durante suas entregas, ele chega a pedalar até 18 horas por dia.

O advogado do entregador, Joab Gama de Souza, afirmou que entrará com um pedido de indenização na Justiça contra Sandra, que, segundo ele, ela é uma pessoa sem lealdade e desconexa com a realidade. "Ela precisa ser punida com o rigor da lei. Nesse momento, ele não quer auferir vantagens, mas caberá indenização na Justiça. Com a publicidade do caso, cabe indenização por danos morais e psicológicos. Ele se sente muito triste e humilhado", declarou.

>>> Bolsonarista que chicoteou entregador dá “carteirada” e diz ser prima do governador; prefeitura suspende licença de sua escola

O depoimento de Sandra foi adiado devido a um atestado médico que indicava que ela estava com "várias lesões".

O caso é um exemplo da violência que os entregadores informais estão sujeitos diariamente no Brasil. Eles são expostos a riscos de acidentes, assaltos e agressões. A falta de regulamentação da profissão também os deixa sem proteção trabalhista e previdenciária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.