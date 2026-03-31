Estudante trola Tarcísio e declara voto em Haddad

247 - Uma eleitora paulista protagonizou um momento inusitado ao abordar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e mencionar o nome do adversário Fernando Haddad (PT) de forma bem-humorada. Os dois políticos disputarão o Executivo paulista.

A eleitora se aproximou do governador e disse: "Meu tio gosta muito de você. O nome dele é Fernando. Manda um abraço." Ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), o pré-candidato à reeleição começou a responder, mas foi interrompido pela própria cidadã:

"Fernando Haddad, já já ele te passa", disse ela, em referência às pesquisas de intenção de voto. O momento descontraído ilustra o clima de polarização que já domina o cenário político paulista, mesmo com as eleições ainda distantes.

Pesquisas

O levantamento divulgado pelo Estadão nesta segunda-feira (30) mostra Tarcísio de Freitas com 49,1% das intenções de voto para o governo de São Paulo, contra 42,6% de Haddad — uma diferença relevante, mas que ainda aponta para um cenário competitivo entre os dois pré-candidatos.

A pesquisa foi realizada pelo instituto Atlas entre os dias 24 e 27 de março com 2.254 eleitores paulistas, tem margem de erro de dois pontos percentuais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01079/2026.

Na disputa pelo Senado, o levantamento aponta um empate técnico entre três nomes. Simone Tebet (PSB) lidera com 22,6%, seguida pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP), com 22%, e pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com 19,6% — todos dentro da margem de erro da pesquisa.

Mais atrás, Kim Kataguiri (Missão) registra 5%, enquanto o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) aparece com 1,2%.

Os dados reforçam que São Paulo será um dos principais palcos da disputa eleitoral de 2026, com a corrida ao governo do estado e ao Senado concentrando nomes de peso de diferentes campos políticos e projetando uma campanha intensa nos meses seguintes.