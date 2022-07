'Eu que devo ser cassado?', questiona Glauber Braga após Arthur Lira criar a 'salinha do orçamento secreto'

"Isso é ou não é uma vergonha?", questionou o deputado do PSOL-RJ após o presidente da Câmara acelerar a compra de apoio parlamentar edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou nesta sexta-feira (1) a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de fazer uma distribuição de dinheiro do orçamento secreto para aliados. "Eu que tenho que ser cassado? Isso é ou não é uma vergonha? Vocês avaliam!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O parlamentar do PSOL corre o risco de ser cassado após criticar, no dia 31 de maio, o presidente da Câmara em um debate sobre a privatização da Petrobrás. Braga chamou Lira de "ditador" e questionou se o presidente da Câmara "não tem vergonha".

A representação para cassar o mandato de Glauber Braga (PSOL-RJ) está tramitando "em tempo recorde" no Legislativo.

Eu que tenho que ser cassado? Isso é ou não é uma vergonha? Vocês avaliam! pic.twitter.com/MmvoX5kEvZ — Glauber Braga (@Glauber_Braga) July 1, 2022

