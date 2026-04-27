Ex-executivo que trabalhou em Facebook, Google e SpaceX fará palestra no Brasil sobre inteligência artificial

247 - O especialista internacional Dex Hunter-Torricke, que atuou em cargos estratégicos de comunicação no Facebook, Google e SpaceX, fará sua primeira apresentação pública no Brasil durante o Horizons 2026, evento gratuito marcado para os dias 6 e 7 de maio, em São Paulo. A programação reunirá lideranças globais para debater inovação, sustentabilidade e os efeitos da inteligência artificial em diferentes setores.

As informações sobre a participação do executivo foram divulgadas pela organização do evento, promovido pela FIA Business School em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que ocorre no Hub Green Sampa e contará com especialistas, startups, investidores e representantes do poder público.

Trajetória em gigantes da tecnologia

Dex Hunter-Torricke construiu carreira em empresas de tecnologia com atuação global. Ele foi o primeiro líder de comunicação executiva do Facebook e também o primeiro responsável pelos discursos de executivos no Google. Mais recentemente, ocupou o cargo de chefe de comunicação da SpaceX.

No evento, o executivo compartilhará experiências acumuladas nos bastidores dessas organizações, além de apresentar reflexões sobre liderança, inovação e estratégias de comunicação em ambientes marcados por rápidas transformações.

Críticas à falta de preparo diante da IA

Durante sua participação, Hunter-Torricke pretende discutir os desafios trazidos pela inteligência artificial. Ele afirmou que grandes empresas do setor ainda não se prepararam para lidar com os impactos sociais e econômicos da tecnologia.

Segundo o executivo, “as empresas que lideram a corrida da IA não têm um plano real para enfrentar seus efeitos sobre empregos, democracia, desigualdade, clima e estabilidade geopolítica”.

Nova iniciativa para discutir o futuro

Após deixar a DeepMind em 2025, Hunter-Torricke criou o Center for Tomorrow, organização lançada em fevereiro deste ano. A proposta da iniciativa consiste em estimular governos, empresas e sociedade civil a desenvolver respostas concretas para as transformações provocadas pela inteligência artificial.

O executivo afirmou que participou diretamente da construção da reputação de grandes empresas de tecnologia e reconheceu limitações nesse processo. Ele declarou que ajudou a apresentar apenas parte do cenário ao público.

Evento reúne especialistas e debate sustentabilidade

O Horizons 2026 reunirá participantes de diferentes áreas para discutir o conceito de “inovabilidade”, que integra inovação e sustentabilidade em estratégias econômicas. A proposta do encontro inclui apresentar caminhos práticos para uma economia mais sustentável e adaptada aos desafios contemporâneos.

A participação no evento é gratuita, com retirada prévia de ingressos. A programação amplia o debate sobre tecnologia e seus impactos, com foco em soluções para desafios globais em transformação.