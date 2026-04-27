Nubank investirá R$ 45 bilhões no Brasil para ampliar IA e novos produtos

247 - O Nubank anunciou que pretende investir R$ 45 bilhões no Brasil em 2026, em um novo ciclo de expansão voltado ao avanço de tecnologias de inteligência artificial, ao desenvolvimento de produtos financeiros, à ampliação de sua estrutura operacional e ao fortalecimento de sua base de capital.

O valor, segundo a fintech, engloba o conjunto de atividades econômicas da companhia no país. Estão incluídos no montante o reinvestimento dos resultados gerados pela operação brasileira, aportes em infraestrutura tecnológica, despesas operacionais e tributos recolhidos.

Com 113 milhões de clientes no Brasil, o Nubank afirma que o volume de investimentos praticamente dobrou nos últimos dois anos. A empresa pretende direcionar os recursos a quatro eixos estratégicos. O primeiro é o aperfeiçoamento de plataformas e modelos de crédito baseados em inteligência artificial. O segundo envolve o lançamento de produtos e serviços destinados a simplificar a relação dos clientes com o dinheiro.

A terceira frente será a expansão de equipes consideradas estratégicas e da rede de escritórios no país. Nesse ponto, a companhia prevê investir mais de R$ 2,5 bilhões em infraestrutura ao longo dos próximos cinco anos. A quarta prioridade será o reforço da estrutura financeira e de capital da instituição.

O anúncio ocorre em meio a uma fase de consolidação do Nubank no sistema financeiro brasileiro. A fintech passou recentemente a integrar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e busca obter uma licença bancária no Brasil, movimento que pode ampliar sua atuação regulatória e institucional no mercado.

Os planos de investimento vêm após um ano de forte desempenho financeiro. O Nubank encerrou 2025 com receita total de R$ 91 bilhões, avanço de 45% em relação ao ano anterior, sem considerar os efeitos cambiais. O lucro líquido somou R$ 16,2 bilhões, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido chegou a 33%. Ambos os indicadores atingiram patamares recordes para a companhia.

A CEO do Nubank Brasil, Livia Chanes, afirmou que a empresa chega a 13 anos de operação no país em posição de liderança pelo número de clientes. “Estamos chegando aos 13 anos de operação no Brasil como a maior instituição financeira privada em número de clientes”, disse.

Ela também vinculou o novo investimento ao compromisso da fintech com o mercado brasileiro. “Este investimento é a expressão concreta do nosso compromisso de ser o principal aliado financeiro dos brasileiros”, completou.

A companhia afirma que cerca de 37 milhões de pessoas ingressaram no sistema financeiro formal por meio do Nubank na América Latina, das quais 31,5 milhões estão no Brasil. A fintech também diz ter sido responsável pelo primeiro cartão de crédito de 28,4 milhões de clientes, sendo 18,4 milhões no mercado brasileiro.

De acordo com o Nubank, seus clientes economizaram aproximadamente US$ 28,1 bilhões em tarifas que seriam cobradas por instituições financeiras tradicionais, dado usado pela empresa para reforçar sua estratégia de crescimento baseada em escala, tecnologia e redução de custos ao consumidor.