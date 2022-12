'Fanáticos e assassinos desde sempre', afirma Jean Wyllys após tentativa de ataque de empresário bolsonarista

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys, atualmente no PT-SP, criticou o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, preso porque planejava explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF).

"Ora, que surpresa! Uma seita de fanáticos, idiotas e assassinos desde sempre", escreveu o petista no Twitter.

Em depoimento à Polícia Civil, o empresário disse que planejou com os acampados no QG do Exército instalar explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos". Ele disse que o objetivo era levar à "decretação do estado de sítio no país".

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou neste domingo (25) que vai propor a criação de grupos especiais de combate ao terrorismo.

O jornalista Gilberto Maringoni defendeu que o Brasil tenha uma Comissão Nacional da Verdade com o objetivo de investigar ataques terroristas.

Em comentário na TV 247, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, responsabilizou Jair Bolsonaro (PL) ao comentar a tentativa de ataque em Brasília.

