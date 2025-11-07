Filha de Paulo Frateschi diz que a morte do pai foi uma "tragédia" e inocenta irmão
Yara Frateschi disse que Francisco Frateschi sofre de uma doença psíquica
247 - Uma das filhas do ex-presidente do PT paulista, Yara Frateschi afirmou nesta sexta-feira (7) que o seu irmão Francisco, acusado de ter matado o pai, sofre de uma doença psíquica e não tinha consciência do que fez. Ele estaria em um surto psicótico no momento.
“Isso é uma doença psíquica. Ele não é um monstro. Ele não sabe o que ele fez. Meu irmão é uma pessoa incrível, e o que aconteceu é uma tragédia que nos destruiu”, afirmou durante entrevista à imprensa na capital paulista.
O ex-parlamentar foi morto nessa quinta-feira (6) após levar facadas do próprio filho, Francisco Frateschi, de 34 anos. O velório aconteceu no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cerimônia foi aberta ao público, mas sem acesso da imprensa. O sepultamento ocorreu no Cemitério Memorial Parque Jaraguá, na zona norte da capital.