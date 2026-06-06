Flávio Bolsonaro perde força no Sudeste e acende alerta no PL

247 - A queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Sudeste acendeu um sinal de alerta entre aliados do senador do PL, que avaliam que o enfraquecimento do nome bolsonarista na região pode comprometer a montagem de palanques competitivos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo, os três maiores colégios eleitorais do país. As informações foram publicadas neste sábado (6) pela Coluna do Estadão.

A avaliação entre bolsonaristas é que um candidato à Presidência sem força suficiente no Sudeste teria dificuldade para impulsionar candidaturas estaduais em territórios decisivos para a eleição de 2026. A preocupação é maior porque a região concentra São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estados considerados centrais para qualquer projeto nacional de poder.

O movimento preocupa especialmente no Rio de Janeiro, reduto político da família Bolsonaro. No cálculo de aliados, uma eventual perda de tração de Flávio no estado poderia reduzir a capacidade do PL de articular uma base estadual robusta, afetando tanto a disputa presidencial quanto às negociações para governos, Senado e bancadas proporcionais.

Em Minas Gerais, a apreensão também é relevante. O estado é tradicionalmente tratado por campanhas presidenciais como um termômetro da disputa nacional, pela dimensão de seu eleitorado e por seu peso político. A ausência de um palanque forte no território mineiro é vista por aliados como um obstáculo para consolidar a presença do campo bolsonarista fora de seus núcleos mais fiéis.

São Paulo, maior colégio eleitoral do país, completa o quadro de preocupação. A leitura nos bastidores é que, sem crescimento consistente no Sudeste, Flávio Bolsonaro teria dificuldade para atrair apoios regionais capazes de ampliar sua capilaridade política e sustentar uma campanha nacional competitiva.

A queda no desempenho regional também aumenta a pressão interna sobre o PL e sobre lideranças bolsonaristas. O partido busca manter influência nos estados e preservar sua força eleitoral em 2026, mas a avaliação de aliados é que palanques estaduais dependem diretamente da capacidade do candidato presidencial de mobilizar votos, recursos políticos e articulações locais.

No entorno bolsonarista, o receio é que um nome presidencial fragilizado gere efeito inverso ao esperado. Em vez de fortalecer aliados nos estados, poderia dificultar alianças, afastar lideranças regionais e reduzir o entusiasmo de candidaturas que dependem da associação direta com o capital político do bolsonarismo.

A situação ganha relevância porque o Sudeste reúne os principais centros econômicos e eleitorais do país. Em disputas presidenciais, o desempenho na região costuma ser decisivo para a formação de maiorias nacionais e para a definição de estratégias de campanha.

A Coluna do Estadão aponta que a perda de força de Flávio Bolsonaro no Sudeste é vista por aliados como um problema que extrapola a corrida presidencial. A preocupação envolve o impacto sobre toda a estrutura eleitoral da direita nos estados, especialmente em locais onde o PL ainda tenta organizar candidaturas competitivas.

Sem palanques fortes em Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, aliados temem que o partido entre na disputa de 2026 com menor capacidade de mobilização territorial. A avaliação é que a construção de apoios regionais será decisiva para definir o alcance da candidatura bolsonarista e a força da legenda nos principais colégios eleitorais do país.